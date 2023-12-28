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Иван Сивин передал детям подарки от полномочного представителя Президента России в СЗФО Александра Гуцана

Новости. Общество
17:40, 29 Декабря 2023
фото: пресс-служба правительства

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Мечты детей республики продолжают сбываться в рамках Всероссийской акции «Елка желаний».

В преддверии новогодних праздников Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» запустило Всероссийскую акцию «Ёлка желаний». По инициативе Президента страны Владимира Путина её проводят каждый декабрь с 2018 года. Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, его заместители и помощники, главные федеральные инспекторы ежегодно принимают участие во всероссийской акции. Среди новогодних пожеланий, скрывающихся в елочных шарах, оказались и мечты юных жителей Карелии.

Главный федеральный инспектор по республике Иван Сивин передал подарки и поздравления от Александра Гуцана многодетной семье из поселка Мелиоративный Прионежского района. Старшие дети – Диана и Руслан – учатся в школе – в седьмом и четвертом классе. Мальчики получили современный компьютер со всей необходимой периферией.

Трехлетней младшей сестренке ребят Лейле подарили куклу и игрушечную коляску, которые девочка попросила у Дедушки Мороза на праздник, а самым первым оценил гостинцы годовалый Тимур.

Ваш шар с новогодней «Елки желаний» снял полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Владимирович Гуцан – к сожалению, он не смог приехать и поздравить вас лично, но передал подарки, о которых мечтали дети, и самые добрые теплые пожелания вашей замечательной и красивой семье. Всем пожелал крепкого здоровья, удачи и исполнения желаний! – сказал Иван Сивин.

От себя лично Иван Сивин поздравил детей из ещё двух семей. 10-летний Максим из Петрозаводска занимается каратэ, любит собирать конструкторы и рыбачить. Чтобы чаще ходить на рыбалку с отцом, мальчик попросил у Деда Мороза палатку. Сегодня Иван Сивин вручил Максиму не только палатку, но и спальный мешок и другой инвентарь необходимый для походов на природу.

- Знаю, что ты, Максим, – начинающий рыбак, поэтому Дедушка Мороз поручил максимально экипировать тебя к следующему сезону. С обновками ты сможешь оставаться в походе с ночевкой и не переживать, что замерзнешь, – отметил Иван Сивин.

Юная Милана живет в карельской столице с бабушкой. На Новый год она попросила у Деда Мороза специализированный велотренажер, который порекомендовал ей доктор. К встрече с Дедом Морозом Милана подготовилась ответственно – отрепетировала песенку и нарядилась. Сегодня Иван Сивин исполнил мечту девочки – вручил ей не только велотренажер, который требуется для здоровья ребенка, но и графический планшет, кукольный домик с игрушками, сладкий подарок и большой набор для творчества: Милана призналась, что очень любит рисовать.

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