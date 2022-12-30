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Главный гастроэнтеролог Карелии: «Большая ошибка - запивать алкоголь минеральной водой»

Новости. Общество
09:53, 01 Января 2023
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Доктор медицинских наук, профессор, главный гастроэнтеролога Карелии Ольга Барышева дала советы по питанию в новогодние праздники.

Как отметили в Минздраве республики, новогодние каникулы – самый хлебосольный период в году. Столы изобилуют разнообразными блюдами, деликатесами, поэтому очень легко съесть и выпить больше обычного. Главный гастроэнтеролог Карелии Ольга Барышева дает жителям республики следующие советы:

 - Чтобы не перейти на «бесперебойное» питание, надо чередовать отдых дома за столом и активный отдых на природе.

- Жирную, мясную пищу сочетать с овощами.

- Не запивать еду газированными напитками, колой, холодными напитками.

- Не переедать.

- Следить за свежестью продуктов, сроком годности.

- Обращать внимание на количество и качество алкоголя

- Большая ошибка - запивать алкоголь минеральной водой. Лучше запить чистой водой. 

Ранее врач-диетолог Городской детской больницы Петрозаводска рассказала о правильных новогодних застольях.

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