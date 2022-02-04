Главный гастроэнтеролог Карелии: Коронавирус наносит двойной удар по желудку

Главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава Карелии Ольга Барышева рассказала, как COVID-19 влияет на органы пищеварения.

Потеря вкуса и обоняния, анорексия, диарея, тошнота и рвота - с такими симптомами сталкивались многие, заразившись коронавирусом. Уже при первых зарегистрированных случаях ковида специалисты выявили, что вирус выделяется через желудочно-кишечный тракт. Но, как отмечает профессор кафедры госпитальной терапии Медицинского института ПетрГУ Ольга Барышева, непосредственно поражение желудочно-кишечного тракта в рамках коронавирусной инфекции — это лишь один из аспектов проблемы с позиции гастроэнтерологии.

«Второй момент, когда наши пациенты начинают получать антибактериальную терапию в рамках лечения коронавирусной инфекции. Эта терапия создает условия для уже вторичного нарушения со стороны кишечного тракта. Возникают так называемые антибиотик-ассоциированные колиты. Они могут протекать как отдельно, так и в сочетании с исходно ковидным поражением желудочно-кишечного тракта», — рассказала Ольга Барышева.

Пациенты с осложнениями после коронавируса регулярно поступают в нефрологическое отделение Республиканской больницы. Так, недавно здесь появился 40-летний мужчина, которого перевели из Госпиталя для ветеранов. Он невакцинированный, перенес тяжелую коронавирусную инфекцию. Пациент не может даже выйти за пределы палаты, поскольку до сих пор есть потребность в кислороде. В течении недели пациент ежедневно оценивался гастроэнтерологом и хирургом по тяжести поражения кишечника для решения вопроса — можно ли продолжать лечить его лекарствами или пришло время его оперировать.

Подробнее читайте в материале «Ольга Барышева: Коронавирус превратился в большую гастроэнтерологическую проблему».