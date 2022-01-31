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Главный гастроэнтеролог Карелии: Коронавирус превратился в большую гастроэнтерологическую проблему

Новости. Общество
14:13, 01 Февраля 2022
фото: Николай Смирнов/ "Столица на Онего"

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Главный внештатный гастроэнтеролог и нефролог Минздрава Карелии Ольга Барышева рассказала, как COVID-19 влияет на желудок.

В начале пандемии медики были уверены, что коронавирус — это пульмонологическая проблема, и специалистам придется иметь дело исключительно с поражениями дыхательной системы. Однако довольно быстро COVID-19 превратился в большую гастроэнторологическую проблему. Общая распространенность гастроинтестинальных симптомов при коронавирусе составляет 15–19%. А среди госпитализированных пациентов в ковид-центры эта симптоматика — уже 26–50,5%. Поэтому не удивительно, что в ковидных стационарах Карелии сегодня работают и гастроэнтерологи, и нефрологи. Они наблюдают за состоянием больного и в случае необходимости переводят его в специализированное отделение в Республиканскую больницу им. Баранова. Там им приходится вместе с хирургами бороться за жизнь и здоровье таких пациентов.

Так чем же опасен коронавирус для людей, страдающих от болезней органов пищеварения и почек, и для тех, кто раньше никогда не сталкивался с этими заболеваниями? Читайте в материале «Столицы на Онего».

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