Главный гастроэнтеролог Карелии рассказала о вакцинации против коронавируса пациентов с ВЗК

Главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава Карелии Ольга Барышева считает, что пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника должны быть вакцинированы.

В зоне особого внимания гастроэнтерологов в пандемию находятся больные с аутоиммунными заболеваниями: воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), аутоиммунными заболеваниями печени. Таких пациентов в Карелии не так много — более 400, но у этих людей могут быть вопросы по вакцинации, по терапии, которую они получают. Нефрологическое отделение Республиканской больницы, Центр воспалительных заболеваний кишечника Республиканской больницы оказывают сегодня консультативную помощь и пациентам, и своим коллегам во всех учреждениях здравоохранения регионе по тактике лечения таких больных.

«В феврале 2021 года экспертный совет РФ по воспалительным заболеваниям кишечника, членом которого я являюсь, разработал основные положения ведения пациентов с ВЗК в период пандемии. Там все четко прописано. Пациенты с ВЗК не тяжелее других болеют коронавирусной инфекцией. Они должны быть вакцинированы. Если пациенты находятся на постоянно поддерживающей терапии и в ремиссии, то эта терапия сохраняется и на период пандемии. Риск более тяжелого течения коронавирусной инфекции ассоциирован только с приемом стероидных препаратов по поводу ВЗК, но таких пациентов не много, и прием стероидов всегда лимитирован по времени», — считает главный гастроэнтеролог Карелии Ольга Барышева.

Подробнее о последствиях COVID-19 для таких органов, как желудок, печень и почки, читайте в материале «Ольга Барышева: Коронавирус превратился в большую гастроэнтерологическую проблему».