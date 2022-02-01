890x80
Реклама
Упрдор «Кола» обещает сделать объезд Петрозаводска и 4-полосные дороги в Карелии 9
01.02.2022 13:58
На двух маршрутах в Петрозаводске подорожает проезд 11
01.02.2022 12:17

Главный гастроэнтеролог Карелии рассказала о вакцинации против коронавируса пациентов с ВЗК

Новости. Общество
10:47, 02 Февраля 2022
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава Карелии Ольга Барышева считает, что пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника должны быть вакцинированы.

В зоне особого внимания гастроэнтерологов в пандемию находятся больные с аутоиммунными заболеваниями: воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), аутоиммунными заболеваниями печени. Таких пациентов в Карелии не так много — более 400, но у этих людей могут быть вопросы по вакцинации, по терапии, которую они получают. Нефрологическое отделение Республиканской больницы, Центр воспалительных заболеваний кишечника Республиканской больницы оказывают сегодня консультативную помощь и пациентам, и своим коллегам во всех учреждениях здравоохранения регионе по тактике лечения таких больных.

«В феврале 2021 года экспертный совет РФ по воспалительным заболеваниям кишечника, членом которого я являюсь, разработал основные положения ведения пациентов с ВЗК в период пандемии.  Там все четко прописано. Пациенты с ВЗК не тяжелее других болеют коронавирусной инфекцией. Они должны быть вакцинированы. Если пациенты находятся на постоянно поддерживающей терапии и в ремиссии, то эта терапия сохраняется и на период пандемии. Риск более тяжелого течения коронавирусной инфекции ассоциирован только с приемом стероидных препаратов по поводу ВЗК, но таких пациентов не много, и прием стероидов всегда лимитирован по времени», — считает главный гастроэнтеролог Карелии Ольга Барышева.

Подробнее о последствиях COVID-19 для таких органов, как желудок, печень и почки, читайте  в материале «Ольга Барышева: Коронавирус превратился в большую гастроэнтерологическую проблему».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
26.01.2022, 08:05
Одно из отделений Республиканской больницы в Карелии осталось без сотрудников - все заразились ковидом
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

31.01.2022 16:05
Обществоведение
Решающий гол 10
Петрозаводский городской суд поставил точку в скандальном деле об увольнении директора спортивной школы №7 Дениса Семенова.
«Есть риск, что собственник продаст завод» 14
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2022 15:12
Без политики
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
Пациенты Офтальмологического центра Карелии получили возможность приобрести хорошее зрение навсегда с помощью мультифокальных хрусталиков.
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 14
20.01.2022 09:13
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»