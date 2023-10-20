Главный купол освятят и установят на строящийся храм в Петрозаводске

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин освятит главный купол и кресты храма.

Об освящении купола и крестов для храма, который возводится в карельской столице на Кукковке, рассказали в Петрозаводской и Карельской епархии.

В среду, 25 октября, в 12.00 часов у строящегося храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Петрозаводске митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершит чин освящения главного купола и крестов храма.



Напомним, храм возводят на пересечении улиц Ровио и Торнева по проекту петрозаводского архитектора Людмилы Беляевой, архитектора из Кронштадта Василия Агапова, а завершает проект архитектор Андрей Гречкин.



После освящения кресты поставят на купола.

На следующий день, сообщили в Петрозаводской и Карельской епархии, купола с крестами будут установлены на храм.