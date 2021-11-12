«Главный онколог Карелии — пример сочетания профессионализма, эрудиции, трудолюбия, ответственности…»

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков поздравил главного онколога республики, руководителя Республиканского онкодиспансера Ерванда Хидишяна с юбилеем.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что сегодня отмечает юбилей главный онколог Карелии, руководитель Республиканского онкологического диспансера Ерванд Арутюнович Хидишян.

«Ерванд Арутюнович — пример сочетания профессионализма, эрудиции, колоссального трудолюбия, ответственности и преданности своему делу! Под его руководством произошли существенные изменения в развитии онкологической службы Карелии. В диспансере появилось современное, многофункциональное оборудование. Проводятся уникальные операции. Он принимал и принимает активное участие в создании и работе центров амбулаторной онкологической помощи», — написал Охлопков.

Министр здравоохранения Карелии пожелал Ерванду Арутюновичу крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и всего самого доброго!

«Коллеги и друзья ценят Вас как замечательного человека со щедрой душой и добрым сердцем. Убеждён, что Ваш опыт работы в команде, профессионализм и мудрость ещё долго будут востребованы», — сказал Михаил Охлопков.