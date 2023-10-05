Главный онколог рассказал о раке молочной железы у женщин и мужчин Карелии

Рак молочной железы является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в России и мире.
О диагностике и профилактике заболевания рассказал главный внештатный специалист Минздрава Карелии – онколог, главный врач Республиканского онкологического диспансера Ерванд Хидишян.
По его словам, в республике на онкологическом учете по поводу рака молочной железы состоит более четырех тысяч человек, ежегодно выявляется около 400 новых случаев заболевания.
При этом - не только у женщин: ежегодно от одного до трех случаев рака грудной железы регистрируется и у мужчин.
У большинства лиц, состоящих на учете (65-66%), диагноз злокачественное новообразование молочной железы поставлен пять и более лет назад.
О том, как бороться со страшным недугом, читайте в нашем материале.
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