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Новости. Общество
17:20, 26 Июля 2018
фото: 29.ru

Главный онколог Северо-Запада приедет в Карелию

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Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Петрова Минздрава России, главный онколог Северо-Запада Алексей Беляев 30 и 31 июля проведет в Карелии.

По данным министерства здравоохранения республики, в рамках визита планируется посещение ряда учреждений здравоохранения.

"В Минздраве Карелии в формате видеоконференции с участием Алексея Беляева состоится совещание с руководителями и специалистами учреждений здравоохранения республики по вопросам повышения качества оказания онкологической помощи и снижения смертности от онкозаболеваний, а также встреча с руководителями министерства для определения плана дальнейшего взаимодействия", - отметили в ведомстве.

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