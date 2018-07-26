Главный онколог Северо-Запада приедет в Карелию

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Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Петрова Минздрава России, главный онколог Северо-Запада Алексей Беляев 30 и 31 июля проведет в Карелии.
По данным министерства здравоохранения республики, в рамках визита планируется посещение ряда учреждений здравоохранения.
"В Минздраве Карелии в формате видеоконференции с участием Алексея Беляева состоится совещание с руководителями и специалистами учреждений здравоохранения республики по вопросам повышения качества оказания онкологической помощи и снижения смертности от онкозаболеваний, а также встреча с руководителями министерства для определения плана дальнейшего взаимодействия", - отметили в ведомстве.
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