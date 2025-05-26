Главный парк Кеми ждет новое освещение

Инициативные жители обсудили будущее территории.

Приводить в порядок городской парк в Кеми на улице Каменева начали в 2019 году. Участие в федеральных и республиканских проектах позволило провести в нем пять этапов благоустройства. В этом году инициативная группа местных жителей предлагает обустроить в парке освещение за счет участия в программе «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»).



– В 1984 году, когда я приехала в Кемь, парк всегда был пространством, где были детские игровые площадки, небольшой пляжу у речки: детям и родителям было комфортно проводить время. Для спортсменов – беговые дорожки. В настоящее время парк нуждается в обновлении и победа в новом конкурсе – это отличная возможность, – рассказала директор Дома детского творчества Анна Разумейчик.





В кемском Доме детского творчества освещение сцены модернизируют в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив. В рамках обмена опытом она встретилась с куратором проекта благоустройства городского парка Ириной Винцевской. Неравнодушные жительницы Кеми обсудили планы по обновлению территории не только на ближайшее будущее, но и на перспективу.





В настоящее время проект модернизации освещения в городском парке Кеми – явный фаворит народного голосования, определяющего, какие территории получат федеральное финансирование на развитие. Если в ближайшее время он сохранит свои лидерские позиции, работы в нем проведут до сентября 2026 года.



За благоустройство Кеми свои голоса отдали около тысячи человек. А во всей республике проголосовало уже около 56 тысяч. Поддержать голосование по выбору проектов благоустройства в Карелии можно по ссылке.