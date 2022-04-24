Главный православный храм Карелии задолжал за отопление более 115 тысяч рублей

Кафедральный собор Александра Невского в Петрозаводске просит помочь собрать деньги на отопление.

«Дорогие братья и сестры! Отопительный сезон продолжается и счет за март - 115 688 руб.! И мы вновь вынуждены просить вас о помощи! Без вас нам крайне тяжело справиться и оплатить такую большую сумму!» - сообщается в паблике собора Александра Невского в Петрозаводске.

Служители церкви поясняют, что храмы существуют за счет пожертвований и только с помощью неравнодушных людей собор сможет расплатиться по счетам!

Если у вы хотите финансово помочь собору «Александра Невского», то деньги можно переводить по счету, который указан здесь.