Главный пристав и детский омбудсмен Карелии проведут личный прием и «горячую линию»

Олег Гончаров и Геннадий Сараев ответят на вопросы по защите интересов семьи и детства, правовой помощи детям и алиментным платежам.

Как сообщили в УФССП Карелии, главный судебный пристав республики Олег Гончаров вместе с Уполномоченным по правам ребенка в Карелии Геннадием Сараевым проведут в преддверии Дня ребенка совместный личный прием.

Граждане и представители организаций смогут задать интересующие их вопросы 31 мая с 12.00 до 13.00 в Управлении по адресу: Петрозаводск, улица Красная, 33, кабинет 304. Будут разобраны проблемы алиментных платежей и правовой помощи детям.

В этот же день, 31 мая, с 13.00 до 14.00 главный судебный пристав и детский омбудсмен проведут горячую линию, где ответят на вопросы тех, кто не сможет попасть на личный прием. Правовую консультацию можно будет получить по телефонам 8 (8142) 73-04-01 и 8 (8142) 73-04-09.