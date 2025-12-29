Главный редактор «Беломорской трибуны» удостоена почетного звания «Заслуженный журналист Республики Карелия»

Почетное звание «Заслуженный журналист Республики Карелия» присвоено главному редактору ООО «Газета «Беломорская трибуна» Наталье Борисовне Отченаш.
Наталья Отченаш удостоена высокого звания за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и вклад в развитие журналистики и средств массовой информации в республике, сообщает Союз журналистов Карелии.
Почетное звание «Заслуженный журналист Республики Карелия» присваивается наиболее отличившимся работникам средств массовой информации за заслуги в профессиональной деятельности и активную общественную позицию.
Редакция присоединяется к поздравлениям Наталье Борисовне с заслуженной наградой и желает крепкого здоровья и успехов в наступающем году.
