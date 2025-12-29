Главный редактор «Столицы на Онего» о том, что такое трампотня и каким был 2025 год

Главный редактор «Столицы на Онего» Евгений Белянчиков в авторской колонке не про экономический «потанцевал» и не про введенные квадратные метры.

Подводить итоги, делать какой-то анализ главных событий с каждым годом становится все сложнее. Сложнее, потому что в последние годы внимание к слову в нашей стране, как и в мире повышенное. Слово теперь не просто не воробей, оно самая настоящая граната — вылетит, сами знаете, что потом. По новому словарю, намекаю на «хлопок». Кто-то в уходящем лишился должности за слова, кто-то отбывает сроки за слова, кто-то уехал из страны за слова, кто-то страдает уже даже не за слова, а за намеки, за мыслепреступления, за лайки. Но слов все равно вокруг очень много. Разных, разнообразных, разнокалиберных. Сначала было слово, как известно. Нам врали. Оно было не только сначала, но и потом. В конце тоже будет оно, уверен.

Итак итоги. Не хочу про цифры, отчеты, экономические успехи или провалы. Есть кому об этом докладывать. Писали уже. Давайте вспомним не их, а атмосферу, запах уходящего 2025-го.

Далее читайте ЗДЕСЬ.