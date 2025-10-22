Главный региональный оператор по утилизации твердых отходов в Карелии станет полностью государственным

Это позволит определить объемы образования всех видов отходов в Карелии и, исходя из этого, определить потребность в мощностях для мусороперерабатывающего завода, а также обеспечить улучшенную финансовую модель работы оператора. Правительство Карелии планирует строительство завода во взаимодействии с ППК «РЭО» в связи с отказом частного инвестора от участия в проекте. Такой договорённости, по словам главы Карелии, власти республики достигли с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Денисом Буцаевым.

По словам Парфенчикова, сейчас акцент работы регионального Минприроды направлен на учет всех труднодоступных (в том числе островных) территорий на основании изменённого в текущем году, в том числе и по инициативе Карелии, федерального законодательства. Это будет учтено в обновленной территориальной схеме обращения с отходами, работы по актуализации которой сейчас активно ведутся в рамках госконтракта, заключенного между подрядчиком и Минприроды Карелии.

— Это решение было достигнуто в ходе переговоров Минприроды России, правительства Республики Карелия и руководства ЭкоЛайн, которые начались в начале этого года. Решение назрело давно и было продиктовано необходимостью учета региональных особенностей нашего региона, — рассказал руководитель региона. В ходе переговоров достигнуто соглашение о сохранении производственной и клиентской базы КЭО, парка специализированной техники. Коллектив продолжает свою работу. Вопрос по финансовым активам и пассивам КЭО будет решаться в правовом поле с группой компаний ЭкоЛайн, он уже запущен. Это основное условие достигнутых договоренностей, которое позволит обеспечить работу регоператора.

О том, что главный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в республике станет полностью государственным сегодня сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Группа компаний ЭкоЛайн вышла из состава учредителей ООО «Карельский экологический оператор», прекратив проект государственно-частного партнёрства по причине его убыточности для бизнеса.

