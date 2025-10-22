Главный региональный оператор по утилизации твердых отходов в Карелии станет полностью государственным

Группа компаний ЭкоЛайн вышла из состава учредителей ООО «Карельский экологический оператор», прекратив проект государственно-частного партнёрства по причине его убыточности для бизнеса.
О том, что главный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в республике станет полностью государственным сегодня сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
— Это решение было достигнуто в ходе переговоров Минприроды России, правительства Республики Карелия и руководства ЭкоЛайн, которые начались в начале этого года. Решение назрело давно и было продиктовано необходимостью учета региональных особенностей нашего региона, — рассказал руководитель региона. В ходе переговоров достигнуто соглашение о сохранении производственной и клиентской базы КЭО, парка специализированной техники. Коллектив продолжает свою работу. Вопрос по финансовым активам и пассивам КЭО будет решаться в правовом поле с группой компаний ЭкоЛайн, он уже запущен. Это основное условие достигнутых договоренностей, которое позволит обеспечить работу регоператора.
По словам Парфенчикова, сейчас акцент работы регионального Минприроды направлен на учет всех труднодоступных (в том числе островных) территорий на основании изменённого в текущем году, в том числе и по инициативе Карелии, федерального законодательства. Это будет учтено в обновленной территориальной схеме обращения с отходами, работы по актуализации которой сейчас активно ведутся в рамках госконтракта, заключенного между подрядчиком и Минприроды Карелии.
Это позволит определить объемы образования всех видов отходов в Карелии и, исходя из этого, определить потребность в мощностях для мусороперерабатывающего завода, а также обеспечить улучшенную финансовую модель работы оператора. Правительство Карелии планирует строительство завода во взаимодействии с ППК «РЭО» в связи с отказом частного инвестора от участия в проекте. Такой договорённости, по словам главы Карелии, власти республики достигли с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Денисом Буцаевым.