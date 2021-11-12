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Главный судебный пристав и детский омбудсмен Карелии проведут совместный прием

Новости. Общество
17:40, 12 Ноября 2021
фото: © УФССП по Республике Карелия

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Первые лица двух республиканских ведомств совместно проведут 16 ноября личный прием и горячую линию, сообщили на сайте УФССП.

Руководитель УФССП Карелии Олег Гончаров и Уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев проведут 16 ноября совместный прием граждан и представителей организаций. У глав двух ведомств можно будет получить правовые и юридические консультации по вопросам алиментных платежей и правовой помощи детям.

Прием будет проводиться с 11.00 до 12.00 по адресу: Петрозаводск, улица Красная, 33, кабинет 304.

Кроме того, с 10.00 до 11.00 главный судебный пристав и омбудсмен проведут телефонную «горячую линию». В Управлении будут работать телефоны с номерами: 8 (8142)73-04-01 и 8 (8142)73-04-09.

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