Главный судебный пристав Карелии Галямов заработал более 1,7 млн рублей за год

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия Андрей Галямов задекларировал доход за 2017 год в сумме 1 млн 772 тыс. 828 рублей 23 копеек.

В его собственности находится квартира в 59,2 кв.м, а также 3/4 доли квартиры 90,5 кв.м. Он владеет автомобилем Nissan Qashqai.

Его супруга заработала 849 тыс. 948 рублей 37 копеек в прошлом году. В ее пользовании находятся квартиры площадью 59,2 и 90,5 кв.м.