Главный судебный пристав Карелии проведет прием в академии госслужбы при президенте России

В филиале РАНХ и ГС в рамках акции «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах» главный судебный пристав Карелии и директор академии проведут прием и окажут гражданам консультативную помощь.

В среду, 27 апреля, в день проведения Всероссийской акции, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с 11.00 до 12.00 руководитель УФССП Карелии Олег Гончаров вместе с коллегами проведут прием граждан по вопросам принимаемых мер поддержки сторон исполнительного производства.

Консультативная помощь обратившимся гражданам будет оказана в Общественной приемной главы Карелии и Центре правового консультирования РАНХиГС по адресу: Петрозаводск, ул. Чапаева, 6-а (в здании Карельского филиала Президентской академии). Предварительная запись обязательна по телефону 8 (814-2) 72-20-32.