Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

В ходе прямой линии, где обсуждались вопросы вакцинирования, Наталья Везикова перечислила противопоказания, при которых нельзя делать прививку от коронавируса.

В минувший вторник, 29 июня, глава Карелии Артур Парфенчиков провел прямую линию, в ходе которой специалисты ответили на актуальные вопросы по коронавирусу и вакцинации.

Врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович, рассказывая о вакцинации, отметила, что медотвод от прививки может дать только лечащий врач, терапевт в учреждении здравоохранения.

Главный терапевт Карелии Наталья Везикова отметила, что основным документом для врача, принимающего решение о противопоказании к вакцинации, является инструкция к препарату, то есть к вакцине.

На сегодняшний день Наталья Везикова назвала четыре пункта противопоказаний к вакцинации «Спутником V»:

- Беременность

- Возраст до 18 лет

- Тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины в прошлом.

- Серьезные хронические заболевания, такие как онкология, ревматология, гастроэнтерология.

«На сегодняшний день крайне мало таких ситуаций, когда врач может дать абсолютные противопоказания к вакцинации», - отметила Везикова и добавила, что сегодня ухудшение основного заболевания не так страшно, чем попасть в больницу с тяжелой коронавирусной инфекцией и погибнуть от вируса.