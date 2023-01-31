Главный уролог Карелии: «Однажды ко мне на прием пришел мужчина с мокрицей в штанах»

Главный внештатный уролог Минздрава Карелии Руслан Симанов не советует мужчинам заниматься самолечением.

Ни для кого не секрет, что мужчины умирают значительно раньше женщин. Хотя представительницы прекрасного пола болеют не меньше обладателей защитного гормона — тестостерона. Почему? Главный уролог Карелии Руслан Симанов считает, что мужчины не так хорошо следят за собой, как женщины, и это нужно срочно исправлять.

Не советует уролог мужчинам заниматься самолечением. Но многие предпочитают искать информацию в интернете, а не обращаться к врачу.

«Часто приходят пациенты, которые считают, что они знают больше меня, 10 лет отдавшего учебе: „А вот эта операция мне не подходит. Мне нужна другая“. Бывает, что люди лечатся тем, чем лечиться не нужно. Где они достают эти препараты, я не понимаю. Не говоря уже о нестандартной медицине. Мои коллеги встречали пациентов, которые пили свою мочу после кипячения. А ко мне однажды на прием пришел мужчина с мокрицей в штанах. Он считал, что мокрица все вытягивает. Я ратую только за доказательную медицину», — смеется доктор.

Подробнее о проблемах с мужским здоровьем и важности посещения уролога, чтобы не было слишком поздно, читайте в материале «Мокрица в штанах».