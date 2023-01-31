Реклама

В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45
Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42

Главный уролог Карелии: «Однажды ко мне на прием пришел мужчина с мокрицей в штанах»

Новости. Общество
11:08, 23 Февраля 2023
фото: © polkadot_photo / shutterstock

Новости партнеров

Главный внештатный уролог Минздрава Карелии Руслан Симанов не советует мужчинам заниматься самолечением.

Ни для кого не секрет, что мужчины умирают значительно раньше женщин. Хотя представительницы прекрасного пола болеют не меньше обладателей защитного гормона — тестостерона. Почему? Главный уролог Карелии Руслан Симанов считает, что мужчины не так хорошо следят за собой, как женщины, и это нужно срочно исправлять.

Не советует уролог мужчинам заниматься самолечением. Но многие предпочитают искать информацию в интернете, а не обращаться к врачу.

«Часто приходят пациенты, которые считают, что они знают больше меня, 10 лет отдавшего учебе: „А вот эта операция мне не подходит. Мне нужна другая“. Бывает, что люди лечатся тем, чем лечиться не нужно. Где они достают эти препараты, я не понимаю. Не говоря уже о нестандартной медицине. Мои коллеги встречали пациентов, которые пили свою мочу после кипячения. А ко мне однажды на прием пришел мужчина с мокрицей в штанах. Он считал, что мокрица все вытягивает. Я ратую только за доказательную медицину», — смеется доктор.

Подробнее о проблемах с мужским здоровьем и важности посещения уролога, чтобы не было слишком поздно, читайте в материале «Мокрица в штанах».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.02.2023, 00:10
Эксперт назвал простой способ освободить память смартфона
19.02.2023, 08:50
Человечеству грозят прионные болезни, заявил глава Минздрава Карелии (ВИДЕО)
16.02.2023, 16:44
Полиция просит помочь узнать, чьи тела найдены на окраинах Петрозаводска (ФОТО)
18.02.2023, 08:29
Один из пограничных пунктов на границе России и Финляндии с марта перестанет работать круглосуточно
17.02.2023, 10:50
На побережье Ладожского озера в Карелии появилась охраняемая дорога (ФОТО)
18.02.2023, 09:32
Юная певица из Петрозаводска не прошла в заключительный этап шоу «Голос. Дети» (ВИДЕО)

Аналитика

22.02.2023 15:06
Обществоведение
Экономика достоверных фактов и честных слов
«Экономика должна быть экономной» — известный лозунг советских времён в современной России приобретает новый смысл и содержание.
Дома Захаровых больше нет
20.02.2023 11:51
Цены на жилье в Петрозаводске: ожидания и реальность
20.02.2023 09:43
Резиновая Кудама или министерство с ограниченной ответственностью
16.02.2023 10:14
Обыски в Шелтозере: никакой политики
14.02.2023 17:57
«За полгода там можно вырубить весь заказник»
13.02.2023 16:35
«Обнимая небо крепкими руками»
09.02.2023 16:00
Вся аналитика

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.