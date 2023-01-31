Главный уролог Карелии: Перегрев половых органов влияет на детородную функцию

Главный внештатный уролог Минздрава Карелии Руслан Симанов рассказал о «мужском» здоровье и объяснил, почему мужчинам нельзя перегревать половые органы.

По словам Руслана Симанова, урологи все чаще встречают мужчин с запущенными заболеваниями. Онкопатология, бесплодие, мочекаменная болезнь, простатиты, инфекционные заболевания, эректильная дисфункция, недержание мочи — объемный список недугов, которых нужно опасаться представителям сильного пола, медиков уже не удивляет. Хотя многих проблем можно избежать, если заниматься своим здоровьем с детства.

«С какого возраста нужно ходить к урологу? Я считаю, что с самого детства. И есть установленные Минздравом сроки для обследования детей урологом: один год, три года… Мальчик родился — его яички должны находиться в мошонке. Потом, до шести лет, нужно смотреть, чтобы головка члена выводилась. С детства ребенок должен знать, что такое гигиена. Подмывания два раза в день — это норма. И за всем этим должны следить родители. Например, мой учитель говорил: „Будет у тебя ребенок, хотя бы раз в месяц смотри, трогай, спрашивай, беспокоит ли что-то“. Если родители понимают, что с развитием сына что-то пошло не так, нужно обязательно показаться врачу. И в подростковом возрасте важно обсуждать вопросы мужского здоровья. А уже после 18 лет мальчик, мужчина должен понимать, что при любом „отклонении“ нужно идти на прием к урологу», — рассказал главный внештатный уролог Минздрава Карелии.

В детстве многие мамы очень стараются «утеплить» своих малышей. Дети постоянно носят памперсы, колготки, теплые брюки и комбинезоны. В результате возможен перегрев половых органов. А этот фактор влияет на детородную функцию.

«Перегрев представляет опасность для мальчиков от 13 лет и старше, когда половые органы уже сформировались. Совсем не полезен он мужчинам, которые без меры используют автокресла с подогревом и сауны с парилками. Но и на малышей перегревание не очень хорошо влияет. Если есть возможность лишний раз не перегревать ребенка, не нужно этого делать. Пусть кожа дышит. Ребенка нужно закалять», — отметил Руслан Симанов.

Подробнее о «мужском» здоровье и о том, к чему приводит самолечение, читайте в материале «Мокрица в штанах».