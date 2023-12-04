Главный внештатный терапевт Карелии отмечает юбилей

Глава Карелии поздравил с юбилеем Наталью Везикову.

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети поздравил с юбилеем Наталью Везикову — заслуженного врача Карелии, главного внештатного терапевта Минздрава республики.

«С большим уважением отношусь к Наталье Николаевне. Много лет она заведует кафедрой госпитальной терапии ПетрГУ и лечит пациентов Республиканской больницы. Она настоящий профессионал и многое сделала для того, чтобы Карелия быстрее справилась с пандемией коронавируса. В 2020-м Наталье Везиковой присвоено почетное звание „Человек года“ в Карелии», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, к экспертному мнению врача по пульмонологии, кардиологии, клинической фармакологии прислушиваются коллеги, а пациенты доверяют и ценят за чуткое к себе отношение.

«Наталья Николаевна, благодарю за ваше подвижничество и готовность всегда прийти на помощь! Здоровья вам и вашим близким», — написал Артур Парфенчиков.