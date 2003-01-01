Главный внештатный терапевт Карелии предупреждает: «третья» по смертности болезнь маскируется под обычную усталость

Профессор Наталья Везикова в эксклюзивном интервью «Столице на Онего» рассказала о том, почему ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь лёгких — остаётся «тихой эпидемией» и как её вовремя распознать.

Это заболевание стабильно занимает третье место среди причин смерти в мире. Оно часто начинается с симптомов, которые легко списать на усталость или возраст: одышка при привычной нагрузке и хронический кашель. Однако за этим «безобидным» кашлем может скрываться болезнь, которая ежегодно уносит около 2,8 миллионов жизней.

— В Карелии мы находимся в общероссийском тренде по распространённости, но специфика региона вносит свои коррективы, — отмечает Наталья Николаевна. — Помимо главного фактора риска — курения, включая вейпы, — добавляются профессиональные риски, связанные с горнодобывающей и перерабатывающей промышленностью.

Особая проблема — поздняя диагностика. По разным данным, от 2,4 до 11 миллионов человек могут жить с недиагностированной бомбой замедленного действия в груди. Болезнь часто выявляют на стадии, когда возможности лечения уже серьёзно ограничены. Главный внештатный терапевт республики объясняет, какие именно признаки должны стать поводом для немедленного визита к врачу и прохождения спирометрии — ключевого исследования для постановки диагноза.

