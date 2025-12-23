Главный врач петрозаводской поликлиники дала рецепт здоровых каникул

Какие продукты лучше включить в новогоднее меню, какие алкогольные напитки не стоит смешивать, сколько шагов проходить ежедневно и сколько спать часов. «Столица на Онего» пообщалась с главным врачом Городской поликлиники № 1 Ириной Чернецовой.

Уровень смертности в новогодние праздники увеличивается на четверть. Это всероссийская статистика. И в Карелии ее тоже подтверждают. Причин тому несколько — безмерное потребление алкоголя и калорийной пищи, при этом нарушение режима сна и активности. Ирина Чернецова — хирург, много лет работала в приемном отделении БСМП, поэтому доподлинно знает, что в новогодние каникулы растет число обращений в больницы, увеличивается и смертность. Зачастую врачи просто не успевают оказать помощь, поскольку люди обращаются за ней слишком поздно.

— Да, в Карелии это на самом деле наблюдается. Это я говорю как врач, который работал много лет в приемном покое и обслуживал население Карелии. Почему это происходит? Потому что на самом деле люди перестают контролировать количество выпитого спиртного, также страдает и качество спиртного.

Молодые в основном умирают от остановки сердца, это называется острая коронарная смерть. Также молодые достаточно люди умирают от деструктивного панкреатита, который развивается на фоне не только злоупотребления алкоголем, но и неправильной еды.

Если посмотреть, что мы едим, то это различные тяжелые салаты, заправленные майонезом, различные разносолы, которые также пагубно могут повлиять на поджелудочную железу, и она просто не справляется со своей деятельностью. В итоге начинает страдать печень, что приводит к очень тяжелым последствиям. Кого-то хирурги успевают спасти, кого-то не успевают, к сожалению.

Ирина Чернецова рассказала, какие продукты стоит выбрать для праздника, какие напитки не стоит смешивать. Также она поделилась рецептом идеального семейного Нового года. Подробнее читайте в статье.