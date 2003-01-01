Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян перенесла серьезную операцию

Руководитель медиахолдинга «RT» рассказала о своём самочувствии после перенесённого вмешательства.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «RT» Маргарита Симоньян вышла из наркоза после перенесённой накануне операции. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.
— Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Всё дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать, — поделилась она с подписчиками.
Ранее в эфире телеканала «Россия 1» Маргарита Симоньян рассказала, что врачи выявили у неё «страшную, тяжелую болезнь». Она не назвала диагноз, однако прямо намекнула на рак груди и удаление молочной железы.
— Когда мы вспоминаем девочек из «Молодой гвардии», которые знали, что им отрежут грудь живьем, — не так, как мне, под наркозом… — сказала она.
Симоньян возглавляет медиахолдинг «Россия сегодня» с 2013 года. В него входят информационное агентство «РИА Новости» и телеканал «Russia Today». В соцсетях сейчас активно распространяется информация о том, что из-за болезни журналистка может покинуть пост руководителя «RT».
Муж Маргариты Симоньян режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян уже девятый месяц находится в коме.