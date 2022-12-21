Главу администрации села Карелии будут судить за то, что не обеспечила пожарную безопасность жителям

В Беломорском районе главу администрации Сосновецкого поселения ждет наказание за то, что не выполнила решение суда по обеспечению пожарной безопасности населения, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе дознания установлено, что глава администрации Сосновецкого поселения в период с июля 2021 года не исполнила решение Беломорского районного суда об устранении нарушений противопожарной безопасности.

Согласно судебному акту, необходимо было в срок до 1 июля 2021 года обеспечить участки жилой застройки в поселении источниками противопожарного водоснабжения, создать противопожарные минерализованные полосы, осуществить мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Зная о данных обязанностях, имея реальную возможность принять меры к исполнению решению суда, будучи неоднократно предупрежденной о привлечении к уголовной ответственности, а также, будучи привлеченной к административной ответственности за неисполнение решения суда, глава поселения не приняла мер необходимых мер к устранению нарушений пожарной безопасности.

Вину в совершении преступления она признала в полном объеме, в ходе дознания в содеянном раскаялась.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка Беломорского района.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 2 лет.