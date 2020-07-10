Главу Хабаровского края арестовали по обвинению в организации убийств

Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах

Суд аргументировал решение об аресте Фургала тем, что у него есть связи с высокопоставленными силовиками, которые губернатор может использовать, чтобы угрожать свидетелям или скрыться от следствия, пишет издание "РИА Новости".



Защита традиционно выступала за более мягкую меру пресечения, без заключения в СИЗО. Адвокат Фургала пообещал обжаловать арест.



Виновным себя глава региона не признает. Сам политик заявил, что в 2000-х годах был "директором небольшой компании" и никаких преступлений не совершал. Он отметил, что был в курсе расследования, но не скрывался.



Фургала подозревают в причастности к преступной группировке, которая в 2004-2005 годах совершила несколько особо тяжких преступлений в Хабаровском крае и Амурской области. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.



Источник, близкий к следствию, рассказал РИА Новости, что речь идет об организации как минимум двух убийств. Показания на губернатора дали преступники, задержанные в прошлом году, а также свидетели и пострадавшие. Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина вел центральный аппарат Следственного комитета.



По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решения об отставке Фургала пока не было. Представитель Кремля подчеркнул, что утверждать о принадлежности главы Хабаровского края к криминальным группировкам может только суд, делать какие-либо выводы без доказательств преждевременно. От оценок работы Фургала на посту руководителя региона он воздержался.