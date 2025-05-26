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Главу Калевальского района сняли с должности из-за утраты доверия

Новости. Политика
08:20, 05 Июня 2025
фото: © Наталья Федорова/VK

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Экс-чиновнице не удалось оспорить решение о досрочном прекращении ее полномочий в связи с утратой доверия.

Должности лишилась глава администрации Калевальского района Наталья Федорова. В прокуратуре рассказали подробности.

Наталью Федорову сняли с поста за нарушение антикоррупционных законов. Все началось с того, что подведомственное районной администрации учреждение получило в оперативное управление служебное жилье. Его предоставили одной из сотрудниц. Позже выяснилось, что этой сотрудницей была племянница Федоровой.

Прокуратура установила, что глава района не предприняла никаких мер для урегулирования конфликта интересов. Надзорное ведомство сначала обратилось к местным депутатам с требованием инициировать отставку Федоровой. Однако районный Совет депутатов проигнорировал требование надзорного органа.

Тогда прокуратура в суде потребовала признать бездействие депутатов незаконным и досрочно прекратить полномочия главы администрации. Суд первой инстанции полностью согласился с этими требованиями. Федорова попыталась оспорить решение, но Верховный суд Карелии отклонил жалобу.

Напомним, ранее сообщалось, что поводов для прекращения депутатских полномочий в Карелии стало больше.

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