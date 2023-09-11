Главу Карелии порадовали темпы строительства детсада в Калевале

Парфенчиков показал фото очевидных результатов за три месяца с начала работ.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле 11 сентября рассказал о ходе строительства детсада в Калевале.

«Радуют хорошие темпы строительства нашего самого северного детского сада в Калевале. Еще в мае здесь был заросший лес и овраги, а сегодня подрядчик монтирует цокольный этаж», — написал губернатор.



Руководитель региона поблагодарил за работу компанию «КСМ». «Сад в Калевале строим по программе социально-экономического развития Арктики и очень ждем его „рождения“!», — написал Артур Парфенчиков.