Главу Карелии порадовали темпы строительства детсада в Калевале

Парфенчиков показал фото очевидных результатов за три месяца с начала работ.
Глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле 11 сентября рассказал о ходе строительства детсада в Калевале.
«Радуют хорошие темпы строительства нашего самого северного детского сада в Калевале. Еще в мае здесь был заросший лес и овраги, а сегодня подрядчик монтирует цокольный этаж», — написал губернатор.
Руководитель региона поблагодарил за работу компанию «КСМ». «Сад в Калевале строим по программе социально-экономического развития Арктики и очень ждем его „рождения“!», — написал Артур Парфенчиков.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание