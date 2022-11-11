Главу МВД Карелии наградили медалью за борьбу с преступностью

Артур Парфенчиков наградил министра внутренних дел республики медалью «За заслуги перед Республикой Карелия».
Глава МВД Карелии Дмитрий Сергеев был награжден медалью «За заслуги перед Республикой Карелия». Соответствующий указ подписал 9 ноября глава региона Артур Парфенчиков.
Как следует из текста указа, медалью министр награжден за высокие достижения и заслуги перед жителями Карелии «в области укрепления законности и правопорядка, борьбы с преступностью, охраны жизни и прав граждан республики».
Ранее школьнику из Карелии была присуждена медаль Совета Федерации за спасение тонувшего человека.
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