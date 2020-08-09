Главу села в Карелии жители просят отремонтировать дырявый мост для школьников (ФОТО)

В поселке Видлица Олонецкого района школьники вынуждены ходить в обход из-за дырявого моста.

"Уважаемая администрация нашего сельского поселения, в лице Татьяны Васильевны Степановой, - написано в паблике "Видлица – News". - Хочу к Вам обратиться за помощью, Вы очень много делаете для села: скоро 1 сентября, и наши дети пойдут в школу, а 4 пролета школьного моста, по 2 с каждой стороны, в очень плохом состоянии. Просьба отремонтировать мост до начала учебного года, чтобы дети не давали крюк по жлезобетонному мосту, как в прошлый раз".