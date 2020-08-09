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Главу села в Карелии жители просят отремонтировать дырявый мост для школьников (ФОТО)

Новости. Общество
14:36, 09 Августа 2020
фото: Оксана Волкова/паблик https://vk.com/vidlitsa_the_best
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В поселке Видлица Олонецкого района школьники вынуждены ходить в обход из-за дырявого моста.

"Уважаемая администрация нашего сельского поселения, в лице Татьяны Васильевны Степановой, - написано в паблике "Видлица – News". - Хочу к Вам обратиться за помощью, Вы очень много делаете для села: скоро 1 сентября, и наши дети пойдут в школу, а 4 пролета школьного моста, по 2 с каждой стороны, в очень плохом состоянии. Просьба отремонтировать мост до начала учебного года, чтобы дети не давали крюк по жлезобетонному мосту, как в прошлый раз".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Анна
2020-08-09 14:44:38
30 лет перестраиваемся! РЫВОК уже объявлен сказочником!?! И ничего, так и не получился капитализм,зато бандитский коммунизм виден издалека?!?
Беня
2020-08-09 15:09:13
Анна, перестраивались мы вааще-то при Мише Меченом. А рывок в прекрасную Россию будущеего был объявлен при вечно бухом Ельцине. Учитывая шо как Меченый так и бухой (и Гайдар и Чубайсом иже с ними) были членами КПСС, то в каком-то смысле коммунизм наверно бандитский. :)
Ельцин был информированный человек и он считал шо "во всем виноват, понимаишь, ЧУБАЙС! " :)
Я одного ме пойму, причем тут гнилой мост? И кто такой "сказочник"?
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