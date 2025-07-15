Главу Следственного комитета Карелии освободили от должности

Президент России Владимир Путин освободил Евгения Швеца от занимаемой должности руководителя Следственного управления СК России по Карелии.

Стало известно, что руководитель Следственного комитета по Карелии Евгений Швец написал рапорт на увольнение в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщили в издании «Фактор».

Наши коллеги сообщили, что 31 июля президент России Владимир Путин освободил Евгения Швеца от занимаемой должности руководителя Следственного управления СК России по Карелии.



– В настоящее время исполняющим обязанности руководителя ведомства является его первый заместитель Алексей Ефанов. По нашим данным, Евгений Швец вскоре может занять новую должность в Москве, и известно, что она не в Следкоме. Кто заменит его в Карелии, пока неизвестно, – добавили в издании.

Ранее, в 2024 году генерал-майор юстиции Евгений Швец был вновь назначен Главой следственного управления Следственного комитета РФ по Карелии.