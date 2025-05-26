Главу строительной службы АО в Карелии взяли с поличным во время передачи взятки

В Кондопоге руководителя строительной службы акционерного общества подозревают в подкупе.

В Следкоме Карелии сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя строительной службы акционерного общества в Кондопоге, который подозревается в получении коммерческого подкупа.

По предварительным данным, с ноября 2024 года по 4 июня 2025 года фигурант получил от директора ООО не менее 500 тысяч рублей за общее покровительство при заключении и исполнении договора подряда по капитальному ремонту одного из объектов на территории акционерного общества.

Подозреваемого задержали с поличным во время передачи денег. Вину он признал полностью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.