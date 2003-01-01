Главу ЦУР Санкт-Петербурга задержали по уголовному делу

Главу Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елену Никитину и еще трех человек задержали по уголовному делу.
В Санкт-Петербурге задержаны четыре человека, включая главу Центра управления регионом Елену Никитину и блогера Николая Камнева (известного под псевдонимом Фима Психопат). Согласно данным «Фонтанки», среди задержанных также находятся муж Никитиной — президент Благотворительного фонда культуры семьи и детства Сергей Кожокар, а также заместитель гендиректора по финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров.
— Их доставили в Москву, где Басманный суд примет решение о мере пресечения. Задержание было проведено сотрудниками ФСБ в рамках уголовного дела, подробности которого пока не раскрыты, — рассказали «Известия».
На момент задержания Никитина возглавляла структуру, отвечающую за мониторинг обращений граждан.