На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
06 октября, 18:07
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20
Главу ЦУР Санкт-Петербурга задержали по уголовному делу
Сегодня 18:45
Поделиться

Главу Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елену Никитину и еще трех человек задержали по уголовному делу.

фото: © Елена Никитина

В Санкт-Петербурге задержаны четыре человека, включая главу Центра управления регионом Елену Никитину и блогера Николая Камнева (известного под псевдонимом Фима Психопат). Согласно данным «Фонтанки», среди задержанных также находятся муж Никитиной — президент Благотворительного фонда культуры семьи и детства Сергей Кожокар, а также заместитель гендиректора по финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров.

— Их доставили в Москву, где Басманный суд примет решение о мере пресечения. Задержание было проведено сотрудниками ФСБ в рамках уголовного дела, подробности которого пока не раскрыты, — рассказали «Известия».
На момент задержания Никитина возглавляла структуру, отвечающую за мониторинг обращений граждан.

Обсудить (0)
