Главврач инфекционной больницы Карелии об «Омикроне»: Два дня без симптомов, а ты уже болен

Главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко рассказала об инкубационном периоде нового штамма коронавируса.

«Чем славится «Омикрон»? Он очень быстро передается от человека к человеку. Мы видим, что инкубационный период от каждой волны ковида сокращается. Это уже не 14 дней, как в первую волну. И это уже не 7 дней, как во вторую и третью волны. И даже не 3-5 дней, как было в четвертую волну, когда начал преобладать дельта-штамм. Сегодня инкубационный период — 2-3 дня. Понятно, что количество пациентов будет угрожающе быстро расти. Причем особенность инфекции такова, что человек становится заразным за одни-двое суток до появления у него клинической симптоматики. Сегодня ты на работе, у тебя все прекрасно, а на следующий день появляются первые симптомы. Мы будем учитывать контактных лиц такого пациента за 48 часов до появления клинической симптоматики», — рассказала руководитель Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко.

Подробнее о новой волне коронавируса, симптомах «Омикрона» и как обезопасить себя от коварной инфекции читайте в интервью «Мы находимся в тревожном ожидании «Омикрона».