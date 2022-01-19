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Главврач инфекционной больницы Карелии об «Омикроне»: Два дня без симптомов, а ты уже болен

Новости. Общество
13:18, 19 Января 2022
фото: Наталья Соколова/"Столица на Онего"

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Главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко рассказала об инкубационном периоде нового штамма коронавируса.

«Чем славится «Омикрон»? Он очень быстро передается от человека к человеку. Мы видим, что инкубационный период от каждой волны ковида сокращается. Это уже не 14 дней, как в первую волну. И это уже не 7 дней, как во вторую и третью волны. И даже не 3-5 дней, как было в четвертую волну, когда начал преобладать дельта-штамм. Сегодня инкубационный период — 2-3 дня.  Понятно, что количество пациентов будет угрожающе быстро расти. Причем особенность инфекции такова, что человек становится заразным за одни-двое суток до появления у него клинической симптоматики. Сегодня ты на работе, у тебя все прекрасно, а на следующий день появляются первые симптомы. Мы будем учитывать контактных лиц такого пациента за 48 часов до появления клинической симптоматики», — рассказала руководитель Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко.

Подробнее о новой волне коронавируса, симптомах «Омикрона» и как обезопасить себя от коварной инфекции читайте в интервью  «Мы находимся в тревожном ожидании «Омикрона».

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Комментарии

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Гражданин
2022-01-19 14:54:42
Юлия Сергеевна подымите вопрос об открытии стационара в санатории на Ключевой.
карел
2022-01-19 13:39:38
Все такие грамотные , всё то знают . только люди у них мрут как мухи .
Дима
2022-01-19 14:57:25
карел, никто ничего не знает, лечить особо в России не могут, в больницы лучше не попадать. Это то, что понял для себя во всей этой истории. Ну и на собственном опыте, что не так страшен ковид, как хаос, нервы и неразбериха вокруг него. Но тут кому как повезет, конечно.
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