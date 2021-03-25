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Главврач Медвежьегорской больницы Галина Алупова: "Людям не надо ехать в районный центр, чтобы привиться от коронавируса"

Новости. Общество
14:13, 26 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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На заседании Правительства Карелии обсудили реализацию нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". Здравоохранению, по понятным причинам, уделили максимальное внимание.

Регион сейчас, как все другие территории, борется с последствиями пандемии 2020 года и активно работает по вакцинации населения от коронавируса.

Глава Республики Карелия положительно оценил динамику медицинской статистики в регионе:

- Пандемия под контролем, – сказал Артур Парфенчиков, – открывая заседание. – Очень хорошие показатели по тестированию, тут мы одни из лидеров по России. – Продолжаем выявлять заболевших, но радует, что сокращается количество стационарных больных. Восстановились объемы плановой медицинской помощи, на 118% по этому показателю работает республиканская больница. В 2021 году врачам пришлось столкнуться уже не с самим ковидом, а с постковидными осложнениями.

Теме специфики работы системы здравоохранения в условиях постковидного этапа было уделено особое внимание. Председатель Законодательного Собрания Республики Карелии Элиссан Шандалович выдвинул предложение расширить программу по реабилитации населения. "Программа должна быть доступна всем жителям региона", – подчеркнул Элиссан Шандалович, который сам является врачом и постоянно курирует тему здравоохранения.

А что происходит на местах? Мы попросили прокомментировать ситуацию главного врача Медвежьегорской районной больницы Галину Алупову.

- Да, действительно, увеличился поток обращений от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19. Самое серьезное осложнение – это тромбоэмболия (закупорка сосудов тромбами). А это в свою очередь влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Но в целом ситуация под контролем, больница с этими осложнениями справляется, – говорит главврач.

Самый важный вопрос 2021 года – темпы вакцинации. Именно формирование коллективного иммунитета предотвратит третью волну пандемии, и у России, учитывая наличие нашей собственной вакцины, здесь есть преимущество. Медвежьегорская больница с начала марта отправляет вакцину по поселкам и другим отдаленным пунктам. Людям не надо ехать в районный центр для того, чтобы привиться. Достаточно обратиться в медицинское учреждение (или медпункт) по месту жительства, подать заявку.

- Когда формируется 15-20 заявок, мы отправляем машину, потом через две недели врачи едут туда повторно, для второй прививки, – рассказывает Галина Алупова. – В целом люди прививаются охотно, особенно старшее поколение. Будем надеяться, что в этом году мы добьемся коллективного иммунитета, и победим вирус окончательно.

Медики продолжают подчеркивать необходимость носить маску, даже если вы уже переболели или привиты. На заседании правительства обсуждали возможную отмену многих коронавирусных ограничений, касающихся бизнеса, но масочный режим останется с нами еще долго.

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