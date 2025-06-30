Главврач онкодиспансера Карелии Ерванд Хидишян оштрафован за ДТП с пострадавшей

Судья Петрозаводского суда не стала лишать водительских прав главврача онкодиспансера и экс-министра здравоохранения Карелии за совершенную им аварию, в которой пострадала женщина.

Судебное решение вынесено еще 10 июня, а сама ситуация произошла еще раньше. Решение опубликовано на сайте городского суда. Установлено, что Ерванд Хидишян, выезжая с прилегающей территории на дорогу в Петрозаводске, не уступил путь другому автомобилю, что привело к столкновению. В результате аварии пассажирка второго автомобиля получила переломы кисти, которые были классифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Виновный в аварии Ерванд Хидишян полностью признал свою вину, принес извинения пострадавшей и попросил суд назначить минимальное наказание без лишения прав. Потерпевший водитель заявил, что Хидишян выехал на дорогу резко, а после аварии не интересовался его состоянием и не возместил ущерб. Пострадавшая пассажирка в суд не явилась, но медицинское заключение подтвердило ее травмы.

Суд в итоге признал Хидишяна виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью средней тяжести). Однако, учитывая признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд ограничился штрафом в 10 000 рублей, не лишая водителя прав.