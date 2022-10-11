Главврач Перинатального центра Карелии добровольно ушел на службу в зону спецоперации

Главный врач Республиканского перинатального центра Евгений Тучин 30 ноября оправляется в воинскую часть для службы по мобилизации в добровольном порядке.

Руководитель Республиканского перинатального центра, старший лейтенант запаса Евгений Тучин подлежит призыву на военную службу по мобилизации 30 ноября 2022 года. Документ об этом подписал военный комиссар Петрозаводска Владимир Кудрик. Об этом стало известно «Столице на Онего» в минувший вторник, 29 ноября.

Информацию об этом подтвердил нашему сайту сам мобилизованный Евгений Тучин. Сегодня, 30 ноября, 46-летний медик, служивший с 2001 по 2003 год начальником медицинского пункта артиллерийского полка, отбывает в воинскую часть. Заявление о записи в добровольцы для участия в специальной военной операции на Украине Евгений Тучин подал сразу, как появилась такая возможность на портале Госуслуги, но повестку ему вручили только в конце ноября.

«Когда президентом была объявлена частичная мобилизация, я решил, что меня эта чаша не минует. Я был готов пойти служить и подал заявление как добровольц по мобилизации через портал Госулуги. Меня вызвали в военкомат с документами, сказали, что на тот момент призывают военнослужащих других учетных специальностей. Предупредили, что, скорее всего, меня как медика мобилизуют позже, когда всех остальных отправят на обучение на военные полигоны. Поэтому звонок из военкомата в ноябре меня не удивил. Меня пригласили, спросили, в силе ли мое заявление о том, что я готов пойти служить по мобилизации в добровольном порядке. Я ответил, что готов. Мне вручили повестку, в среду я отбываю в военную часть. Так что, не надо паники, что начался второй этап мобилизации. Это та же мобилизация, просто она меня сейчас догнала», - сообщил «Столице на Онего» Евгений Тучин.

По словам главного врача Перинатального центра, он сразу поставил в известность руководство Минздрава республики о том, что записался в добровольцы.

«Можно ли было сейчас отказаться? Наверное, да. Мобилизация сейчас завершена. Но есть разные способы исполнить свой долг. Я выбрал мобилизацию в добровольном порядке. Я понимаю, куда иду, что я там буду делать, и самое главное – понимаю, зачем я это буду делать. Я - врач хирургического профиля, буду непосредственно медициной заниматься. Это будет не тыловой госпиталь, это будет очень недалеко от основных действий спецоперации», - рассказал медик.

Евгений Тучин надеется, что после окончания специальной военной операции сможет вернуться в свой родной перинатальный центр. За судьбу учреждения не переживает, поскольку здесь оставил сильную команду.

«Республиканский перинатальный центр - это наше общее детище. От меня одного здесь ничего не зависело. В учреждении работает очень сильная команда. Она со всем справится», - отметил руководитель учреждения.

Ранее сообщалось, директор ЕДДС Петрозаводска Вадим Измайлов получил повестку и уехал служить в зону спецоперации.