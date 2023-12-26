Главврач перинатального центра Карелии, ушедший на СВО, отметил с супругой серебряную свадьбу

Глава республики поздравил Евгения и Ирину Тучиных.

Супруги Тучины отмечают серебряную свадьбу, сообщил в личном профиле глава Карелии.



По словам Артура Парфенчикова, как и 25 лет назад, они обещают друг другу хранить любовь. «Но и без слов знают, что именно она помогает со всем справиться. Особенно сейчас: в 2022-м главврач перинатального центра отправился на СВО, больше года он спасает солдат, раненых в боях. А Ирина не только молится за мужа, но и организовала сбор помощи фронту — лекарства, медицинские инструменты, теплые вещи и все, что необходимо нашим бойцам», — написал губернатор.





Руководитель республики добавил, что в августе этого года супруги венчались — в подземном полковом храме, который построили сами военнослужащие. Ирина не побоялась отправиться в зону СВО, туда, где совсем рядом проходила линия соприкосновения.





«Дорогие Евгений и Ирина, примите самые сердечные поздравления с серебряной свадьбой! Пусть вас хранит Бог! Любви на долгие годы!», — написал Артур Парфенчиков.