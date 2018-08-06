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Новости. Общество
11:21, 06 Августа 2018

Главврач Перинатального центра рассказал о причинах смерти младенцев из Питкяранты

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Евгений Тучин, главный врач республиканского Перинатального центра в Петрозаводске, рассказал о причинах смерти новорожденной двойни.

В минувшие выходные в паблике "Нетипичная Питкяранта" появилось сообщение-молния, в котором говорилось, что беременную двойней женщину везли из Питкяранты в Петрозаводск и что у нее в пути начались преждевременные роды, в результате чего младенцы умерли (их спасти не удалось).

После данной публикации в соцсети поднялась волна негодования: люди обвиняли власти, закрывшие родильное отделение в районе, в смерти младенцев. Комментарии по поводу произошедшего оставили главврач республиканского перинатального центра в Петрозаводске Евгений Тучин и глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сегодня "Столица на Онего" узнала у главврача перинатального центра Евгения Тучина, что произошло на самом деле с роженицей из Питкяранты и могла ли длинная дорога вызвать преждевременные роды и как-то стать причиной гибели двойняшек.

"Действительно, 1 июля в Республиканский перинатальный центр из Сортавальской районной больницы поступила беременная женщина с угрозой прерывания беременности в сроке 25 недель беременности. В течение трех дней в перинатальном центре проводилась необходимая терапия. Тем не менее, произошли сверхранние преждевременные роды. Родившиеся младенцы имели при рождении экстремально низкую массу тела 540 и 640 граммов. Все необходимые меры по лечению и выхаживанию детей были своевременно выполнены. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела является чрезвычайно сложной проблемой даже для учреждений родовспоможения высокого уровня. Особенно в сочетании с внутриутробной инфекцией и несовместимыми с жизнью патологиями. Именно эти диагнозы и явились причиной гибели новорожденных на 12 и 22 сутки от рождения. Персоналом были выполнены все необходимые мероприятия. Диагноз внутриутробной инфекции и врожденного порока развития подтверждены".

По словам Тучина, рождение таких детей в центральной районной больнице не оставляет им никакого шанса на жизнь.

"А длительная дорога до Петрозаводска в принципе не могла стать причиной преждевременных родов и тем более гибели младенцев, так как опасные (инфекционные) процессы у роженицы шли уже длительное время, все произошедшее это их результат".

Напомним, в июне жители Питкяранты вышли на митинг против оптимизации. Тогда власти приняли решение о закрытии родильного отделения в Приткярантской районной больнице, а также Минобразования сообщило прекращение набора на первый курс филиала Сортавальского колледжа.

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