Главврач петрозаводской детской поликлиники дала совет как быть, если у ребёнка длительный кашель

Надежда Дрейзис рассказала, о чем может свидетельствовать длительный кашель у ребенка.

Надежда Дрейзис на своей странице рассказала, что недавно у ее знакомых случилась неприятная история: их пятилетний ребенок переболел микоплазменной пневмонией. Чтобы помочь другим родителям разобраться в этом заболевании, она решила поделиться своим опытом.

По словам врача, на начальных этапах микоплазменная пневмония очень похожа на обычную простуду: кашель, насморк, небольшое повышение температуры. Но если стандартное лечение не помогает и симптомы сохраняются более двух недель, стоит обратиться к специалисту.

«Это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Mycoplasma pneumonia. Чаще всего ей подвержены дети от пяти лет, но и более старшие дети, и взрослые также могут заболеть», ━ поделилась главврач.

В большинстве случаев микоплазменная пневмония проходит легко и без осложнений. «Но у некоторых может развиться длительный кашель, поднимается температура, развивается пневмония, которая требует лечения антибиотиками», ━ подчеркнула Надежда Дрейзис.