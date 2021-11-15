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Главврач поликлиники Петрозаводска ответила горожанке, пожаловавшейся на очереди и неразбериху в медучреждении

Новости. Общество
14:21, 03 Декабря 2021
фото: © Сергей Копышко / АиФ

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В Петрозаводске женщина пожаловалось на очереди в детской поликлинике №4 на Нойбранденбургской, 1.

На странице главы Карелии Артура Парфенчикова под постом о покупке нового оборудования в поликлинику №4 петрозаводчанка посетовала, что министр с главой не заглянули в детское отделение, где мамочки с детьми сидят в очередях целый день и пробиваются в толпе за номерками.

«Как хочется, чтобы начальство своими глазами посмотрело на очередь к педиатру на участке номер 3. Вот уже два года на участке нет педиатра. Вот уже два года у меня не получается записаться на прием с номерком — ни лично, ни по телефону, ни через интернет. И видимо, не только у меня такая проблема: в первый час приема без номерков желающих было огромное количество. Туда бы Роспотребнадзор — какие дистанции, какие маски, какие коды — там все нос к носу, очередь на весь коридор, яблоку упасть негде. Врач торопится, принимают как на конвейере. В одном кабинете два участка — 3 и 11. Врачи каждый раз разные, не вникают в проблемы, ребенка не помнят, конечно. Заново все время объясняешь. В очереди и больные дети, и здоровые», — написала посетительница.

Главный врач поликлиники Ольга Билко объяснила, почему в медучреждении сложилась такая ситуация.

«В настоящее время в детской поликлинике №4 работает 11 педиатрических участков: 9 в основном здании и два в филиале на Ригачина. Еще буквально в сентябре прошлого года все участки были заполнены, не было ни одной вакансии. Но жизнь такова, что молодые доктора выходят замуж, уходят в декретный. Буквально за прошлый год три человека у нас уехали за мужьями в другие города — и образовались вакансии, которые быстро заполнить не могут. Мы, естественно, работаем: у нас есть целевики, которые сейчас учатся и после 6 курса придут к нам в качестве участковых педиатров. То, что касается третьего участка, о котором пишет посетительница. На этом участке ведутся разговоры с доктором, чтобы временно заполнить этот участок. На 1 декабря у нас заболели еще два доктора, которые разгружали ситуацию. Поэтому сейчас ситуация непростая, подключаются к приему и заведующие отделения», — сказала Ольга Билко.

Также главврач добавила, что с наступлением осени дети стали болеть чаще, много вызовов на дом. Врачи работают вначале на приеме, потом ходят по домам.

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Комментарии

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Клещ
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Оправдания есть у всех, не зачет.
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