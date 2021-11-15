Главврач поликлиники Петрозаводска рассказала, как не заразиться коронавирусом (ВИДЕО)

Главный врач городской поликлиники № 1 Ольга Романенко сообщила о мерах, которые помогут в борьбе с коронавирусом.

Главврач поликлиники № 1 Ольга Романенко заявила, что для борьбы с ковидом необходимо вакцинироваться, соблюдать меры безопасности, следить за режимом, а также заниматься физкультурой. Видео выступления медика опубликовано на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

«Мы с вами находимся в 21 веке. Медицина пережила очень много научных исследований. И вакцинанция стала самым главным оружием в борьбе с инфекционными заболеваниями. Это единственный метод специфической профилактики, в том числе и против новой коронавирусной инфекции. Я, конечно, советую вам не только вакцинироваться, но и не забывать соблюдать неспецифические методы профилактики. А именно, носить маски, обрабатывать руки дезинфицирующим раствором, соблюдать социальную дистанцию, избегать места скопления людей, соблюдать правильный режим питания, сна, отдыха и заниматься физической культурой», — заявила Ольга Романенко.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков допустил послабление ограничительных мер в новогодние праздники из-за тенденции к спаду пандемии COVID-19 в регионе.