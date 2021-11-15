Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Главврач поликлиники Петрозаводска рассказала, как не заразиться коронавирусом (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:55, 17 Ноября 2021
фото: Михаил Охлопков / ВК / скриншот видео

Новости партнеров

Главный врач городской поликлиники № 1 Ольга Романенко сообщила о мерах, которые помогут в борьбе с коронавирусом.

Главврач поликлиники № 1 Ольга Романенко заявила, что для борьбы с ковидом необходимо вакцинироваться, соблюдать меры безопасности, следить за режимом, а также заниматься физкультурой. Видео выступления медика опубликовано на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

«Мы с вами находимся в 21 веке. Медицина пережила очень много научных исследований. И вакцинанция стала самым главным оружием в борьбе с инфекционными заболеваниями. Это единственный метод специфической профилактики, в том числе и против новой коронавирусной инфекции. Я, конечно, советую вам не только вакцинироваться, но и не забывать соблюдать неспецифические методы профилактики. А именно, носить маски, обрабатывать руки дезинфицирующим раствором, соблюдать социальную дистанцию, избегать места скопления людей, соблюдать правильный режим питания, сна, отдыха и заниматься физической культурой», — заявила Ольга Романенко.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков допустил послабление ограничительных мер в новогодние праздники из-за тенденции к спаду пандемии COVID-19 в регионе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Эно
2021-11-17 11:07:18
не верю
горский еврей
2021-11-17 10:37:31
Ольга Романенко открыла америку. Симпатичная женщина. Ни у кого не остается сомнений в том, что именно медики — герои нашего времени.
кир
2021-11-17 10:54:13
горский еврей, на всё воля божья. :) Медики совсем ни причем.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

16.11.2021 14:43
Обществоведение
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» 3
Мы с детства привыкли к троллейбусам и автобусам в Петрозаводске, и казалось, они были задолго до нас.
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот» 15
15.11.2021 16:20
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
15.11.2021 12:50
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 5
13.11.2021 12:07
Из расчета средней горимости 1
12.11.2021 14:20
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»