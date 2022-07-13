Главврач поликлиники подтвердила сроки строительства нового здания филиала в районе Петрозаводска

Строительство нового здания филиала поликлиники №4 в петрозаводском микрорайоне Кукковка начнется, как запланировано, в 2023 году.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации Петрозаводска главный врач поликлиники Ольга Билко.

«Все будет хорошо. Поликлиника будет строиться», — сказала Билко.

По ее словам, сейчас проходит аукцион для выбора подрядной организации, которая займется строительством. Открытие нового здания филиала запланировано на 2025 год.

Как сообщалось ранее, под стройку выбран участок на пересечении улиц Ровио и Фролова. В новом здании кроме терапевтической службы разместится эндоскопический центр.