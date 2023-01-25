Главврач районной больницы Карелии, где возбуждено уголовное дело о мошенничестве, уехала в зону СВО

Галина Алупова, главный врач Медвежьегорской районной больницы Карелии, где расследуется уголовное дело о мошенничестве, уехала на работу в зону спецоперации.

Как стало известно «Столице на Онего», главный врач Медвежьегорской районной больницы Галина Алупова недавно покинула территорию Карелии, выехав на работу в Луганск.

Ранее сообщалось, что 25 января в Медвежьегорской ЦРБ сотрудники Следственного комитета РК и Управления ФСБ Карелии провели обыски и изъяли документы, а также истории болезни пациентов. По нашей информации, причиной для обысков стали ковидные выплаты, которые получили медики, работавшие в «красной зоне». По предварительным данным, сверх нормы путем приписок было получено более 300 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела — по статье 159 ч.2 — мошенничество при получении выплат и по статье 285 — злоупотребление должностными полномочиями.

Под подозрение попали несколько сотрудников Медвежьегорской ЦРБ, которые на сегодняшний день находятся в статусе свидетелей.

На данный момент СУСК проводит расследование. Сама главный врач Медвежьегорской больницы Галина Алупова, депутат Заксобрания Карелии от «Единой России», обратилась за помощью к известному карельскому адвокату Михаилу Шогину.

Также сообщалось в сентябре 2022 года четверо депутатов Заксобрания Карелии от «Единой России» - Элиссан Шандалович и его коллеги Алексей Хейфец, Галина Алупова и Сергей Шугаев - попросили отправить их служить на Украину, но никуда так и не выехали.