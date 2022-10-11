Главврач районной больницы Карелии: «Стать матерью - значит быть сильной, смелой и горячо любимой»

Главный врач Сортавальской районной больницы Александр Романов поздравил молодых мам с праздником.

На своей странице в соцсети Александр Романов рассказал, что в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. «Сам праздник довольно молодой, но есть все основания полагать, что он будет набирать всё большую популярность. Ведь повод самый замечательный: сказать тёплые слова своему самому дорогому человеку в жизни – маме», - отметил руководитель Сортавальской ЦРБ.

Александр Романов рассказал, как вместе с заведующей акушерским отделением Ириной Пыск поздравил новоиспечённых мам - Арину, Светлану, Веронику и Надежду.

«Сегодня отличный повод сказать тёплые слова нашим дорогим мамам. И я с большим удовольствием поздравляю всех мам с праздником! Желаю, чтобы счастье ваших детей было таким же огромным и тёплым, как ваши материнские сердца! Стать матерью - значит быть сильной, смелой и горячо любимой. Поэтому мама - самый ценный человек для каждого из нас», - написал Александр Романов.