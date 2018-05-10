Главы районов Карелии занимаются "шантажом и вымогательством", считает Чепик

Премьер-министр Карелии Александр Чепик обвинил руководителей ряда муниципалитетов республики в нарушениях Бюджетного кодекса и пригрозил отставками за невыполнение обязательств по сбалансированности местных бюджетов.

Такое заявление Чепик сделал сегодня на заседании правительства, где обсуждался вопрос об исполнении бюджета Карелии за I квартал 2018 года.

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