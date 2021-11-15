Глинтвейн и шунгитовая медаль: как прошел фестиваль бега и скандинавской ходьбы в Петрозаводске (ФОТО)

В Петрозаводске 11 декабря на территории спортивного комплекса «Курган» состоялся зимний фестиваль LumiKarjala для любителей бега и скандинавской ходьбы.

Как сообщили в министерстве образования и спорта Карелии, на старт вышли более 100 участников. Бегуны испытали свои силы на дистанциях в 5 км и 10 км, а скандиходы — 3 км.

По итогам забегов на 5 км лучшими стали Ирина Мещерякова и Денис Лянгин. На дистанции 10 км первыми финишировали Светлана Леонтьева и Валерий Фирсов.

Среди любителей скандинавской ходьбы лучшее время показали Кристина Бахилина и Сергей Крошкин.





Все победители и призеры получили дипломы и подарочные сертификаты от компании «Спортмастер». На финише всех ждал горячий глинтвейн с калитками и шунгитовые медали в подарок.