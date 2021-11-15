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Глинтвейн и шунгитовая медаль: как прошел фестиваль бега и скандинавской ходьбы в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Спорт
12:22, 12 Декабря 2021
фото: Министерство образования и спорта Карелии

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В Петрозаводске 11 декабря на территории спортивного комплекса «Курган» состоялся зимний фестиваль LumiKarjala для любителей бега и скандинавской ходьбы.

Как сообщили в министерстве образования и спорта Карелии, на старт вышли более 100 участников. Бегуны испытали свои силы на дистанциях в 5 км и 10 км, а скандиходы — 3 км.

По итогам забегов на 5 км лучшими стали Ирина Мещерякова и Денис Лянгин. На дистанции 10 км первыми финишировали Светлана Леонтьева и Валерий Фирсов.

Среди любителей скандинавской ходьбы лучшее время показали Кристина Бахилина и Сергей Крошкин.



 Все победители и призеры получили дипломы и подарочные сертификаты от компании «Спортмастер». На финише всех ждал горячий глинтвейн с калитками и шунгитовые медали в подарок.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-12 13:28:23
В Карелии живет более 82 процентов русского населения. По результатам 2019 года. Сколько ещё будете преклоняться перед Западом? :)
Offff
2021-12-12 13:18:31
Скандиходы ..звучит гордо .
кир
2021-12-12 13:10:06
Нерусское название зачем?
Offff
2021-12-12 13:17:23
кир, так ты сам неруссь
Беня
2021-12-12 13:02:29
Повезло, успели. В следующий раз когда побегут, через каждые 100м будет КПП с проверкой куар-кода, который целесообразно будет прицепить на грудь и спину вместо номера, потому шо куар-код гораздо лучше и совершеннее примитивного старорежимного порядкового номера :)
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