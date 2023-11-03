«Глядишь, скоро и с лисятами придут», — лиса Алиса появилась на людях в обществе кавалера

Опубликовали фото гостьи, которая на этот раз вышла к людям с рыжим спутником.

Лиса Алиса, которая постоянно приходит к людям в деревне Кондобережская Медвежьегорского района, привела с собой дружка, сообщили в паблике Весь Петрозаводск | Карелия 5 ноября.

В сообществе опубликовали фото гостьи, которая на этот раз пришла к людям с рыжим спутником.

«Глядишь, скоро и с лисятами придут», — прокомментировала одна из читательниц.

Ранее мы писали о том, как домашние питомцы стали участниками модного дефиле в Лахденпохье.