«Глядишь, скоро и с лисятами придут», — лиса Алиса появилась на людях в обществе кавалера

Опубликовали фото гостьи, которая на этот раз вышла к людям с рыжим спутником.
Лиса Алиса, которая постоянно приходит к людям в деревне Кондобережская Медвежьегорского района, привела с собой дружка, сообщили в паблике 5 ноября.
В сообществе опубликовали фото гостьи, которая на этот раз пришла к людям с рыжим спутником.
«Глядишь, скоро и с лисятами придут», — прокомментировала одна из читательниц.
Ранее мы писали о том, как домашние питомцы стали участниками модного дефиле в Лахденпохье.
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