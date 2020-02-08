Глюкоза опубликовала провокационное фото в пальто без белья

Певица опубликовала в Instagram провокационное фото, на котором продемонстрировала длинные ноги.

Чтобы подчеркнуть стройность ног, звезда не стала надевать больше никакую одежду, кроме пальто, пишет "Узнай все".

Наталья Чистякова-Ионова, которую зрители знают под сценическим именем Глюк`oZa, регулярно размещает в Instagram фотографии, на которых она показывает шикарную фигуру. В коллекции певицы множество фотосессий, которые провоцируют подписчиков звезды на бурные обсуждения и споры. Так, часть комментаторов часто упрекают Глюкозу за слишком откровенные снимки, напоминая ей, что она — мать двух дочерей, а потому должна вести себя скромнее в соцсети.

Однако у Натальи иное мнение на этот счёт. Новое фото Глюкозы в пальто на голое тело понравилось подписчикам. Фанаты оценили бесконечно длинные ноги артистки, хотя и растерялись: некоторым было сложно определиться, что им нравится больше — ноги или роскошное пальто.