890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Праздничное шествие остановит движение транспорта в центре Петрозаводска 1
Сегодня 08:33
Монастырю в Карелии требуются трудники на кухню и в теплицы 13
Сегодня 12:03
Олимпийская чемпионка примет участие в массовой лыжной гонке в Петрозаводске 3
Сегодня 08:55
Подозреваемого в получении взятки замдиректора аэропорта "Петрозаводск" привезли в суд с фингалом под глазом 26
Сегодня 10:14

Глюкоза опубликовала провокационное фото в пальто без белья

Новости. Общество
20:40, 08 Февраля 2020
фото: Instagram
Загрузка...

Певица опубликовала в Instagram провокационное фото, на котором продемонстрировала длинные ноги.

Чтобы подчеркнуть стройность ног, звезда не стала надевать больше никакую одежду, кроме пальто, пишет "Узнай все".

Наталья Чистякова-Ионова, которую зрители знают под сценическим именем Глюк`oZa, регулярно размещает в Instagram фотографии, на которых она показывает шикарную фигуру. В коллекции певицы множество фотосессий, которые провоцируют подписчиков звезды на бурные обсуждения и споры. Так, часть комментаторов часто упрекают Глюкозу за слишком откровенные снимки, напоминая ей, что она — мать двух дочерей, а потому должна вести себя скромнее в соцсети.

Однако у Натальи иное мнение на этот счёт. Новое фото Глюкозы в пальто на голое тело понравилось подписчикам. Фанаты оценили бесконечно длинные ноги артистки, хотя и растерялись: некоторым было сложно определиться, что им нравится больше — ноги или роскошное пальто.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам
03.02.2020, 06:40
Находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
03.02.2020, 07:07
Скончался глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев

Аналитика

07.02.2020 14:25
Тема недели
Камера вместо квартиры в Испании 7
Один из самых обеспеченных карельских министров Алексей Кайдалов дорого обойдется имиджу республиканской власти.
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Не торговые войны, а торговый мир 1
06.02.2020 09:06
"Все бы отдал, чтобы этого не видеть" 2
05.02.2020 22:16
Вся аналитика

Чтиво

06.02.2020 14:54
Без политики
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 2
В Национальном музее Карелии представили книгу о судьбах североамериканских финнов в СССР.
Акела не промахнулся 11
05.02.2020 15:30
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
архив чтиво

Медиа

"СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" на ТНТ-ОНЕГО.
07.02.2020 18:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»